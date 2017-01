Nürnberg (ots) - Die ARD.ZDF medienakademie senkt ab Januar 2017 die Preise für Seminare im journalistischen Segment und einige technische Seminare. "Wir wollen im Zuge der Fake-News-Debatte helfen, die Recherche-, Interview- und Hintergrund-Kompetenz der Journalistinnen und Journalisten zu verbessern", erläutert Geschäftsführer Stefan Hanke.



Die Preissenkungen umfassen alle Seminare, die journalistisches Wissen vermitteln. "Die Preissenkungen liegen zwischen 10 und 30 Prozent und sind in allen Themenbereichen wie Journalistische Kernkompetenz, Online, Social Media, Fernsehen, Radio, Marketing und Unternehmenskommunikation zu finden", erklärt Martina Lenk, Geschäftsbereichsleiterin Programm und Gestaltung.



Seminarbuchungen, die bereits zum alten Preis in 2016 für 2017 stattgefunden haben, müssen nicht aktiv von den Teilnehmern korrigiert werden. "Wir rechnen den reduzierten Preis ab", so Hanke.



Die ARD.ZDF medienakademie gGmbH gehört zu den größten Bildungsanbietern im deutschsprachigen Raum für Medienschaffende. An den Standorten in Nürnberg und Hannover finden pro Jahr über 2.400 Seminare zu über 500 Themen mit über 17.500 Teilnehmern statt.



Weitere Informationen unter: www.ard-zdf-medienakademie.de



Pressekontakt: Martina Lenk, Geschäftsbereichsleiterin Programm und Gestaltung, 0511 988 2040, m.lenk@ard-zdf-medienakademie.de