Berlin (ots) - Erstmals hat eine DGB-Gewerkschaft in der Energiebranche einer Kürzung bestehender Betriebsrentenzusagen zugestimmt. Wie das Wirtschaftsmagazin 'Capital' (Ausgabe 2/2017, EVT 19. Januar) berichtet, haben sich bei dem Bremer Regionalversorger swb Konzernführung und Betriebsrat auf eine ungewöhnliche Reform der betrieblichen Altersversorgung geeinigt. Diese führt dazu, dass laufende und künftige Pensionen langsamer steigen, als es der bisherige Haustarifvertrag vorsieht. Auch die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat der Vereinbarung, die über die Änderungen anderer größerer Unternehmen an ihren Pensionssystemen hinausgeht, bereits zugestimmt. Üblicherweise betreffen Einschnitte lediglich neue oder aktive Mitarbeiter, nicht aber heutige Pensionäre.



Ziel der Reform sei es, eine betriebliche Altersversorgung für neue Mitarbeiter zu finanzieren, indem nicht nur die aktuelle Belegschaft, sondern auch die Pensionäre einen Solidarbeitrag leisten, sagte swb-Vorstandschef Torsten Köhne gegenüber 'Capital'. Köhne zufolge entlastet die Vereinbarung die Konzernbilanz bis zum Laufzeitende 2029 um mehr als 100 Mio. Euro. Wie viele Unternehmen leiden die früheren Bremer Stadtwerke, die heute bis auf eine Aktie dem Energiekonzern EWE gehören, unter üppigen Pensionszusagen aus der Vergangenheit. Im Pensionssystem des Unternehmens stehen derzeit 2.000 aktiven Mitarbeitern 2.600 Ruheständler gegenüber. Hinzu kommen Belastungen durch die Energiewende.



Über die Reform der Betriebsrente, die rückwirkend zum 1. Januar 2016 greift, hatten Management und Betriebsrat seit Frühjahr 2016 verhandelt. Die Neuregelung betrifft Tarifbeschäftigte, Führungskräfte, Vorstand und Pensionäre. Nach Köhnes Angaben werden die Steigerungen der Pensionsansprüche, die sich aus Betriebszugehörigkeit und Gehaltsentwicklung ergeben, für alle Gruppen "abgeflacht". So sinkt der Betrag, den Mitarbeiter je Monat Betriebszugehörigkeit als Pensionsanspruch erwerben, auf 85 Prozent des bisherigen Wertes. Für alle Ruheständler steigt die Rente nur noch um 0,75 Prozent im Jahr statt um 1,0 Prozent. Mithilfe der Einsparungen soll eine marktgängige Betriebsrente für neue Mitarbeiter finanziert werden.



Im Gegenzug verpflichtete sich der Vorstand, bis zum Jahr 2026 auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten. Zudem zahlt der Arbeitgeber den Mitarbeitern einmalige Zuschüsse zur betrieblichen Altersvorsorge, wenn swb in einem Geschäftsjahr eine Dividende ausschütten kann. "Um die Zukunft des Unternehmens zu sichern, haben alle an einem Strang gezogen", sagte Vorstandsmitglied Timo Poppe.



