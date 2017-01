Angetrieben durch die Rede der britischen Premierministerin steigt der Dax. Doch letztendlich hat Theresa May nichts Neues oder Bahnbrechendes gesagt. Lediglich die "worst-case-Befürchtungen" der Anleger beschwichtigt. Bleibt die Frage, auf welche Kurse sollte man sich mittelfristig einstellen? Und was bedeutet der jüngste Anstieg des britischen Pfunds zum US-Dollar? Jetzt noch einsteigen? Mehr dazu erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperten Jochen Stanzl von CMC Markets die Auswirkungen des designierten US-Präsidenten Donald Trump auf den Ölpreis und weshalb jetzt die, noch nicht umgesetzte, Förderdrosselung schon wieder Schnee von gestern sein könnte.