In seiner letzten Grundsatzrede im Amt keilt US-Vizepräsident Joe Biden kräftig gegen Russland aus. Kremlchef Putin wünsche sich die Zeit von Einflusssphären zurück und wolle "Jahrzehnte des Fortschritts" zerstören.

Begleitet von scharfen Angriffen auf Russland hat der scheidende US-Vizepräsident Joe Biden für eine enge Bindung zwischen den USA und der EU geworben. Die USA und Europa müssten den Kampf anführen, um liberale Werte zu verteidigen, sagte Biden auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. "Russland nutzt jedes verfügbare Mittel, um gegen das europäische Projekt vorzugehen."

Der Kremlchef Wladimir Putin wolle zu einer Politik der Einflusssphären zurückkehren. "Die Absicht ist eindeutig: um die liberale internationale Ordnung zum Einsturz zu bringen."

Um dieses Ziel zu erreichen, heize Putin Gewalt in anderen Ländern an und unterstütze Separatisten etwa in der Ostukraine, sagte Biden in seiner letzten ...

