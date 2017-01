Liebe Leser,

am Aktienmarkt gab es heute eine kleine Achterbahnfahrt. Vor der Brexit-Rede der britischen Regierungs-Chefin waren die Marktteilnehmer sehr nervös. Der deutsche Leitindex DAX verlor über 100 Punkte. Doch als in der Rede auch versöhnliche Töne auftauchten, lösten sich die Kursverluste am Aktienmarkt weitgehend in Luft auf. Der DAX verlor nur leicht und erreichte am Ende des Tages 11.540 Punkte. Die politische Unsicherheit kennt aber auch einen Gewinner: Der Goldpreis steigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...