New York - Goldman Sachs hat 2016 dank der stark gesunkenen Personalkosten deutlich mehr verdient. Zudem profitierte die US-Investmentbank von den heftigen Kursausschlägen an den Finanzmärkten nach dem Brexit-Votum und der Trump-Wahl und den wieder anziehenden Zinsen zum Jahresende. Der Gewinn stieg im vergangenen Jahr um 27 Prozent auf 7,1 Milliarden Dollar, wie das Institut am Mittwoch in New York mitteilte.

