Kai Blasberg zur Grimme-Preis-Nominierung des Slow TV-Projekts "Ville de Bock zeigt: Boccia Boccia!" von TELE 5 und Friedrich Liechtenstein



Grimme-Preis-Nominierung für "Ville de Bock zeigt: Boccia Boccia!" Slow TV-Projekt von TELE 5 und Friedrich Liechtenstein auf der Shortlist in der Kategorie Unterhaltung / Innovation; große Grimme-Preis-Nacht auf TELE 5 am 08.03. ab 00:15 Uhr



"Weil wir eben auf Quote auch mal scheißen...", so freut sich TELE 5-Chef Kai Blasberg über die Nominierung der Grimme-Preis-Jury: Mit "Ville de Bock zeigt: Boccia Boccia!" ist erneut eine Produktion des Münchner Anti-Mainstream-Senders für Deutschlands begehrtesten Medien-Award nominiert. Das Slow TV-Projekt von und mit dem Künstler Friedrich Liechtenstein tritt in der Kategorie "Unterhaltung / Innovation" an. "Diese Nominierung widmen wir dem Chelsea Farmers Club, ohne dessen Seelen all das unmöglich wäre", sind sich Liechtenstein und Blasberg einig. Liechtenstein weiter: "TELE 5 sind meine Freunde. Anders ist wirklich sehr oft besser." Für TELE 5 ist es bereits die siebte Grimme-Preis-Nominierung seit 2012.



Friedrich Liechtensteins Boccia Boccia ist die Entschleunigung des Fernsehens Mit der Nominierung von "Ville de Bock zeigt: Boccia Boccia!" würdigt die Grimme-Preis-Jury ein außergewöhnliches Projekt. Als Zuschauer merkt man sofort: Hier läuft etwas grundlegend anders als sonst. Langsamer. Viel langsamer. 72 Minuten komplett in Zeitlupe. Eine Bocciabahn, glänzende Kugeln schweben durch die Luft und feine Menschen trinken, tanzen, reden und flirten dazu. Autor und Regisseur Friedrich Liechtenstein spricht aus dem Off. Die anspruchsvolle ambient music von Richard Dorfmeister schmiegt sich an die obskuren Slowmotion-Bilder von Jarek Raczek. Ganz bewusst negiert der Film alle Regeln der Dramaturgie - und ist genau darum ein Show-Stopper für alle eiligen Zapper und deren Sehgewohnheiten.



Ville de Bock zeigt: Boccia Boccia! Erstausstrahlung: 02.10.2016, 72 Min. mit Friedrich Liechtenstein, Sarah Ralfs, Jean Chaize, Brigitte Cuvelier, Cem Yazirlioglu u.v.a. Regie: Friedrich Liechtenstein & Jarek Raczek Redaktion: Anna Batorowski Produktion: Fritzi Friedrich Kamera & Schnitt: Jarek Raczek Szenografie: Valeria Gordeew Musik: Richard Dorfmeister



08.03.2017 ab 00:15 Uhr: Große Grimme-Preis-Nacht auf TELE 5 präsentiert von Friedrich Liechtenstein TELE 5 feiert die insgesamt siebte Nominierung seit 2012 mit einem Sonderprogramm: Am 08.03.2017 - dem Tag der Jury-Entscheidung - ändert der Sender sein Nachtprogramm und zeigt alle seine Grimme-Preisnominierten Formate. Durch die Nacht führt Friedrich Liechtenstein.



Die Grimme-Preis "Hall of Fame" von TELE 5 2012: Walulis sieht fern, Kategorie: Unterhaltung (gewonnen) 2013: Stuckrad-Barre, Kategorie: Unterhaltung / Spezial (nominiert) 2014: Nichtgedanken mit Oliver Kalkofe, Kategorie: Unterhaltung / Spezial (nominiert) 2014: Playlist - Sound of my Life, Kategorie: Unterhaltung / Spezial (nominiert) 2014: Kai Blasberg, Kategorie: Spezial (nominiert für mutige Programmgestaltung) 2016: Der Klügere kippt nach, Kategorie: Unterhaltung / Spezial (nominiert) 2017: Ville de Bock zeigt: Boccia Boccia!, Kategorie: Unterhaltung / Innovation (nominiert)



