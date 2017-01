Der Dax startete am Mittwoch mit einem Aufschlag von über 0,4 Prozent bei 11.590 Punkten in den Tag, gab die Gewinne im Tagesverlauf jedoch schnell wieder ab. Zeitweise rutschte das deutsche Leitbarometer geringfügig in den Minusbereich. Damit notiert der Index der größten 30 deutschen Konzerne weiter in der Nähe seines 12-Monat-Hochs vom 11. Januar bei 11.646 Zählern. Besonders...

Den vollständigen Artikel lesen ...