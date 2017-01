Seit klar ist, dass Donald Trump Präsident wird, legt der US-Dollar kräftig zu. Die erwarteten Konjunkturprogramme und die Zinserhöhungen treiben den Kurs. Experten befürchten sogar einen neuen, großen Währungskrieg.

So unberechenbar Donald Trump auch gilt, an eines glauben die Märkte noch immer fest: Dass der Präsident in Spe sein Versprechen, die amerikanische Wirtschaft weiter anzukurbeln, hält. Billionenschwer soll sein Konjunkturprogramm sein. Die Folge: Investoren zieht es in die USA. Der Dollar steigt und steigt und steigt. Bald schon, da waren sich die Analysten der Großbanken einig, wird ein Euro nur noch einen Dollar kosten.

Nun kritisiert ausgerechnet Donald Trump die jüngste Stärke seiner Währung: "Sie bringt uns um", sagt er in einem Interview mit dem Wall Street Journal. Seit seiner Wahl am 8. November hat der US-Dollar gegenüber dem Euro um 3,3 Prozent aufgewertet. Zeitweise fiel er auf einen Kurs von 1,0339 Dollar je Euro - den tiefsten Stand seit 2002. Mittlerweile hat er sich wieder auf 1,0662 Dollar erholt.

Dem Mann, der unaufhörlich darüber spricht, Amerika groß zu machen, wird nun offenbar der Widerspruch seiner Handlungen bewusst: Stärkt er die US-Wirtschaft, zieht ...

