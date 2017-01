Die Ölpreise haben am Mittwochmorgen leicht zugelegt. Sowohl die Nordseesorte Brent als auch die US-Sorte WTI kosteten 19 Cent mehr als am Dienstag - laut Analysten aufgrund der Aussicht auf fallende Reserven in den USA.

Die Ölpreise sind am Mittwoch etwas gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...