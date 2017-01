Frankfurt - Die globalen Aktienmärkte haben im Dezember ihre Kursgewinne ausgebaut, der MSCI World Index kletterte in lokaler Währung um 2,7 Prozent, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniFavorit: Aktien-Fonds (ISIN DE0008477076/ WKN 847707).Auf Jahressicht hätten sich die Börsen der Welt um 6,7 Prozent verbessert. In den USA seien die Notierungen auf Rekordkurs geblieben, die wichtigsten Indices seien im Dezember auf Höchststände geklettert. Im Berichtsmonat sei der Dow Jones Industrial Average um 3,3 Prozent gestiegen, der marktbreite S&P 500 sei um 1,8 Prozent geklettert. Nach wie vor habe die anstehende Präsidentschaft Donald Trumps die Kapitalmärkte dominiert. Seine Ankündigung von Steuererleichterungen und staatlichen Infrastrukturprogrammen habe die Kurse befeuert, obgleich über Details wenig bekannt sei.

