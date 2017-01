Brüssel - Mit Christian D?Amico (36) verstärkt BNY Mellon Investment Management (IM), der mit einem verwalteten Vermögen von 1,7 Billionen US-Dollar größte Multi-Boutique-Vermögensverwalter der Welt, sein deutsches Vertriebsteam am Standort Frankfurt am Main, so BNY Mellon Investment Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...