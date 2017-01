IRW-PRESS: SilverCrest Metals Inc.: SilverCrest meldet weitere hochgradige Ergebnisse der Untertage-Probenahmen in Las Chispas; aktueller Stand des Bohrprogramms der Phase II

SilverCrest meldet weitere hochgradige Ergebnisse der Untertage-Probenahmen in Las Chispas; aktueller Stand des Bohrprogramms der Phase II

VANCOUVER, BC - 18. Januar 2017 - SilverCrest Metals Inc. (SilverCrest oder das Unternehmen) (TSX-V: SIL )freut sich, über den aktuellen Stand des Untertagesanierungs- und des Bohrprogramms in seinem Konzessionsgebiet Las Chispas (Las Chispas) in Sonora, Mexiko, sowie über weitere hochgradige Ergebnisse der Untertage-Probenahmen auf Sohle 550 des Erzgangs von Las Chispas zu berichten.

N. Eric Fier, CPG, P.Eng, President und CEO, merkt dazu an: Im vierten Quartal 2016 verschaffte sich SilverCrest Zugang zu den meisten historischen Minenanlagen des Erzgangs von Las Chispas. Diese Arbeiten war entscheidend, um die Kontinuität, die Mächtigkeiten und das Potenzial einer intakten hochgradigen Silber-Gold-Mineralisierung zu verstehen. Die erste Probenahme in einem hochgradigen Bereich der historischen Anlagen auf Sohle 550 ergab Erzgehalte von bis zu 13,35 Gramm Gold pro Tonne (g/t) und 1.720 g/t Silber oder 2.721 g/t Silberäquivalent (AgÄq; Verhältnis 75 Ag: 1 Au und 100 % metallurgische Ausbeute) über 0,6 Meter. Parallel zu dem Untertage-Sanierungsprogramm werden über- und untertägige Bohrprogramme der Phase II durchgeführt; bisher wurden 12 Kernbohrlöcher über insgesamt etwa 2.400 Meter fertig gestellt. In allen 12 Bohrlöchern wurden Erzstöcke, Gangbildungen und/oder Brekzien durchteuft. Die Bohrergebnisse dürften Ende Februar zur Veröffentlichung vorliegen.

Stand der Untertage-Sanierungsarbeiten Bisher hat das Unternehmen über ungefähr 9 Kilometer Zugang zu den Untertageanlagen; weitere 2,5 Kilometer sollen im Laufe der nächsten Monate erkundet werden. Während SilverCrest die Untertageanlagen saniert, entnimmt das Unternehmen weiterhin systematisch Proben in Intervallen von zwei bis drei Metern entlang der Streichlänge der Erzgänge. Das Unternehmen hat in Las Chispas insgesamt 72 Proben aus Sohle 550 ab Meter 120 des unterirdischen Zugangs entnommen, wie nachstehend aufgeführt (siehe beigefügte Abbildung http://files.newswire.ca/1479/laschimain.pdf und Foto http://files.newswire.ca/1479/laschi550.pdf ). Von den 72 untersuchten Proben waren 43 mineralisierte Proben, von denen 19 zur zusammengefassten Untersuchung der wahren Mächtigkeit herangezogen wurden (siehe unten). Die übrigen Proben waren Material aus dem Hangenden und dem Liegenden. Die Standorte und Mächtigkeiten der Probenahme beschränken sich auf die historischen Anlagen, die möglicherweise nur einen Teil der mineralisierten Gänge, Erzstöcke oder Brekzien darstellen. Das Unternehmen hat früher bereits drei Bohrlöcher in diesem Bereich gebohrt; dabei wurde eine hochgradige Mineralisierung mit wahren Mächtigkeiten von 1,0 bis 7,2 Meter durchteuft. Im Rahmen des Phase-II-Programms sind weitere über- und untertägige Bohrungen geplant.

Die gewichteten zusammengefassten Durchschnittswerte aus 19 Proben ergaben die folgenden wahren mineralisierten Mächtigkeiten auf Sohle 550:

- 2,6 Meter mit einem Gehalt von 1,17 g/t Au und 242 g/t Ag oder 330 g/t AgÄq. - 6,5 Meter mit einem Gehalt von 4,36 g/t Au und 604 g/t Ag oder 931 g/t AgÄq (siehe beigefügtes Foto). - 3,0 Meter mit einem Gehalt von 3,78 g/t Au und 507 g/t Ag oder 790 g/t AgÄq.

Der gewichtete zusammengefasste Durchschnittswert für alle 43 mineralisierten Proben ergibt eine ungefähre Streichlänge von 32 Metern mit einer durchschnittlichen Mächtigkeit von 3 Metern und mit einem Gehalt von 2,73 g/t Au und 384 g/t Ag oder 589 g/t AgÄq (siehe Abbildung). Ausgewählte hochgradige Proben weisen Gehalte von 0,76 g/t Au und 310 g/t Ag oder 367 g/t AgÄq bis 13,35 g/t Au und 1.720 g/t Ag oder 2.721 g/t AgÄq auf (siehe nachstehende Tabelle).

In der folgenden Tabelle sind die 14 signifikantesten nicht zusammengefassten Untersuchungsergebnisse (nicht reduziert, unverwässert) zum Erzgang von Las Chispas, Sohle 550, aufgeführt:

Las ChispasProbenmächtAu Ag AgÄq* , Sohle igkeit (g/t) (g/t) (g/t) 550** (m)*** Probentyp Pick-/Schli1,0 4,48 698 1.034 tzprobe Pick-/Schli1,5 1,83 264 401 tzprobe Pick-/Schli0,8 3,77 543 826 tzprobe Pick-/Schli0,9 0,76 310 367 tzprobe Pick-/Schli0,9 1,69 269 396 tzprobe Pick-/Schli0,7 1,82 278 415 tzprobe Pick-/Schli0,6 1,72 334 463 tzprobe Pick-/Schli0,6 13,35 1.720 2.721 tzprobe Pick-/Schli0,9 8,73 1.255 1.910 tzprobe Pick-/Schli0,8 11,45 1.435 2.294 tzprobe Pick-/Schli1,1 7,75 1.215 1.796 tzprobe Pick-/Schli1,0 4,39 582 911 tzprobe Pick-/Schli 0,8 5,60 776 1.196 tzprobe Pick-/Schli 0,5 3,62 503 775 tzprobe Hinweis: Alle Zahlen sind gerundet.

*AgÄq auf der Basis von 75 Ag: 1 Au und 100 % metallurgische Ausbeute.

** Die Angabe der Sohle basiert auf der historischen Minensohle in Fuß (nicht Meter) vom übertägigen Ansatzpunkt des historisches Schachts aus. *** Die Untertage-Probenmächtigkeit der Mineralisierung lässt möglicherweise nicht auf die wahre Mächtigkeit der Mineralisierung schließen. Eine Einschränkung der Probenmächtigkeiten ergibt sich durch den Zugang zu offenen Strossen. Die laufenden und geplanten Bohrungen können auf mächtigere mineralisierte Zonen hindeuten.

Alle Untersuchungen wurden von ALS Chemex in Hermosillo, Mexiko, und North Vancouver, BC, durchgeführt.

Stand des Bohrprogramms der Phase II Die laufenden über- und untertägigen Bohrprogramme von SilverCrest konzentrieren sich auf die 19 Erzgänge, die in Las Chispas identifiziert wurden: die Erzgänge Las Chispas, William Tell, Babicanora und Varela. Bisher hat das Unternehmen im Rahmen des Phase-II-Programms 12 Bohrlöcher über insgesamt 2.400 Meter gebohrt. In der nördlichen Erweiterung der Erzgänge von Las Chispas und William Tell werden weitere Übertage-Bohrungen durchgeführt; dies sind Erweiterungs- und Rasterbohrungen für die Ressourcenschätzung. Die Untertage-Bohrungen mit drei Bohrlöchern im Erzgang Babicanora wurden abgeschlossen. In allen Bohrlöchern wurden Quarzstöcke, Quarzgänge und Scherzonen durchteuft. Die Untersuchungsergebnisse stehen noch aus und werden nach Zusammenstellung und Auswertung veröffentlicht.

Weitere Informationen zu Las Chispas, unter anderem zu den jüngsten Untertage-Probenahmen und Bohrergebnissen, erhalten Sie über unsere Website unter www.silvercrestmetals.com. Der qualifizierte Sachverständige im Sinne der Offenlegungsstandards für Bergbauprojekte gemäß National Instrument 43-101 für diese Pressemitteilung ist N. Eric Fier, CPG, P.Eng, President und CEO von SilverCrest, der ihren Inhalt geprüft und genehmigt hat.

Über SilverCrest Metals INC.

SilverCrest ist ein kanadisches Edelmetallexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver (BC). Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf Neuentdeckungen, wertschaffenden Akquisitionen und der Produktionsaufnahme in den historischen Edelmetallregionen Mexikos. Das Unternehmen wird von einem mit allen Aspekten des Edelmetallbergbausektor vertrauten Managementteams geleitet. Dies umfasst unter anderem die Pionierarbeit bei der Umsetzung eines verantwortlichen mehrstufigen Geschäftsmodells für Projekte, von der Entdeckung über die Finanzierung und den zeit- und budgetgerechten Bau bis hin zur Produktion, was zu Mehrwerten für Aktionäre führt.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Hierzu gehören unter anderem, jedoch ohne Einschränkung, Aussagen zu den strategischen Plänen, dem zeitlichen Ablauf und den Erwartungen im Hinblick auf die Explorations-, Sanierungs- und Bohrprogramme des Unternehmens beim Gebiet Las Chispas und Informationen über die hochgradigen Gebiete und die Größe der Erzgänge auf Grundlage der Ergebnisse der unterirdischen Probenahmen und der Zugänglichkeit des zukünftigen Abbaus beim Gebiet Las Chispas. Solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beruhen auf einer Anzahl an Annahmen, die sich als falsch erweisen können. Annahmen wurden unter anderem zu der Lage der allgemeinen Wirtschafts- und Finanzmärkte; der Verfügbarkeit qualifizierter Fachkräfte; des zeitlichen Ablaufs und der Höhe der Ausgaben für die Sanierungs- und Bohrprogramme sowie zu den Wirkungen der Regulierungen von Regierungsbehörden getroffen. Die eigentlichen Ergebnisse können infolge von Risikofaktoren wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zu diesen Risikofaktoren gehören unter anderem der zeitliche Ablauf und Inhalt von Arbeitsprogrammen; die Ergebnisse der Explorationsaktivitäten; die Auswertung der Bohrergebnisse und sonstigen geologischen Daten; der Erhalt, die Instandhaltung und Sicherheit von Genehmigungen und den Eigentumsrechten an Mineralkonzessionsgebieten; ökologische und andere regulatorische Risiken; Überschreitungen der Projektkosten oder unerwartete Kosten und Ausgaben; und die allgemeinen Markt- und Branchenbedingungen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Erwartungen und Ansichten der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt ihrer Bekanntgabe. Die solchen Aussagen zugrundeliegenden Annahmen gelten zwar zum Zeitpunkt ihrer Bekanntgabe als angemessen, können sich jedoch als ungenau erweisen. Die Leser werden daher vorsorglich darauf hingewiesen, diesen zukunftsgerichteten Aussagen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Bekanntgabe Gültigkeit besitzen, keine unangemessene Bedeutung beizumessen. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, sollten sich diese Ansichten, Schätzungen und Meinungen oder sonstige Bedingungen ändern, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. N. Eric Fier, CPG, P.Eng President & CEO SilverCrest Metals Inc. Für weitere Informationen: SilverCrest Metals Inc. Kontakt: Fred Cooper, Investor Relations Telefone: +1 (604) 694-1730 Fax: +1 (604) 694-1761

Gebührenfrei: 1-866-691-1730 (Canada & USA)

E-Mail: info@silvercrestmetals.com Website: www.silvercrestmetals.com 570 Granville Street, Suite 501 Vancouver, British Columbia V6C 3P1

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38638 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38638&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA82836 31015

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA8283631015

AXC0163 2017-01-18/15:12