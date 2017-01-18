DIE FOLGENDEN ANLEIHEN SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING BONDs ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
EMITTENT WKN ISIN BIS/UNTIL
KAISA GRP HLDG A184KD XS1387985770 BAW/UFN
KAISA GRP HLDG A184LC XS1387986158 BAW/UFN
KAISA GRP HLDG A184LD XS1387986075 BAW/UFN
KAISA GRP HLDG A184LE XS1387985853 BAW/UFN
KAISA GRP HLDG A184LF XS1387985424 BAW/UFN
THE FOLLOWING BONDs ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
EMITTENT WKN ISIN BIS/UNTIL
KAISA GRP HLDG A184KD XS1387985770 BAW/UFN
KAISA GRP HLDG A184LC XS1387986158 BAW/UFN
KAISA GRP HLDG A184LD XS1387986075 BAW/UFN
KAISA GRP HLDG A184LE XS1387985853 BAW/UFN
KAISA GRP HLDG A184LF XS1387985424 BAW/UFN