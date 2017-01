Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat nach den Aussagen von Theresa May zum Brexit von einem "klaren Eindruck" über den weiteren britischen Kurs für das Ausscheiden aus der Europäischen Union gesprochen, will aber nach wie vor noch nicht in Verhandlungen darüber eintreten.

"Durch die Rede der britischen Premierministerin Theresa May haben wir jetzt ja einen klaren Eindruck bekommen, wie Großbritannien vorgehen will", sagte Merkel bei einer Pressekonferenz mit dem neuen italienischen Regierungschef Paolo Gentiloni in Berlin. "Die Verhandlungen beginnen dennoch erst dann, wenn der Antrag nach Artikel 50 gestellt ist", bekräftigte die Kanzlerin aber mit Blick auf den bis Ende März angekündigten britischen Antrag nach dem dafür vorgesehenen Artikel des EU-Vertrages.

Merkel betonte, wichtig sei eine enge Abstimmung der übrigen 27 Staaten der Europäischen Union, und dies habe man sich auch vorgenommen. "Das A und O ist, dass Europa sich nicht auseinander dividieren lässt", betonte Merkel. Dies wolle man durch intensive Kontakte sicherstellen. "Mir ist da nicht bange, dass wir nicht zusammenhalten."

Zu der Frage nach einem möglichen baldigen Gespräch mit dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump sagte Merkel: "Jetzt warten wir aber erst einmal die Inauguration am Freitag ab und dann wird sich das finden."

Merkel sieht Flüchtlingskrise nicht gelöst

Gentiloni erklärte laut einer Übersetzerin, Mays Rede habe "Butter bei die Fische gebracht". Wichtig sei, dass die britische Premierministerin Allianzen auf internationaler Ebene bekräftigt habe. Ansonsten ergebe sich die weitere Agenda für den Brexit aus den Verträgen. Zu der umstrittenen staatlichen Stützung für Banken kündigte der italienische Ministerpräsident bei seinem Antrittsbesuch bei Merkel eine Zusammenarbeit mit den europäischen Behörden in den kommenden Wochen an.

Gentiloni ging auch auf die jüngste Forderung von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) nach einem Rückruf bestimmter Modelle des Automobilherstellers Fiat Chrysler wegen einer angeblich unzulässigen Abschaltung der Abgasreinigung ein. Diesbezügliche "Polemiken" habe er mit Merkel "in aller Freundschaftlichkeit" besprochen und darauf hingewiesen, dass dies die Gesetze regelten. "Wir haben bestimmte Institutionen, die sich darum kümmern, und das wird geschehen", versicherte Gentiloni. Die EU-Kommission prüfe den Fall.

Beide Regierungschefs forderten alle übrigen EU-Staaten dazu auf, ihre Verantwortung bei der Aufnahme von Flüchtlingen wahrzunehmen. "Wir haben noch keine nachhaltige Lösung für dieses Thema", konstatierte Merkel. Die EU-Staaten müssten das Problem "alle mit dem gleichen Nachdruck" angehen. Gentiloni beklagte "zwei Flexibilitätsstufen" in der EU, die rigide in Haushaltsfragen, aber flexibel in Migrationsfragen sei.

