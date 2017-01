Aussicht auf geringere Reserven treibt Ölpreise an >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Rüdiger Born stellt sich unzufriedenen... » Daimler will sich nicht ausbremsen... Rohöl: Aussicht auf geringere Reserven treibt Ölpreise an Die Ölpreise haben am Mittwochmorgen leicht zugelegt. Sowohl die Nordseesorte Brent als auch die US-Sorte WTI kosteten 19 Cent mehr als am Dienstag - laut Analysten aufgrund der Aussicht auf fallende Reserven in den USA.

