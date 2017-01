von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Der neue italienische Ministerpräsident Paolo Gentiloni hat in Deutschland das Ende der europaweiten Sparpolitik angekündigt. "Die Phase der Austerität als Selbstzweck ist vorbei", sagte Gentiloni am Mittwoch auf einer deutsch-italienischen Wirtschaftskonferenz in Berlin. Deutschland gilt als härtester Verfechter von Haushaltsdisziplin in Europa, um die Eurozone fester für die Zukunft zu machen.

Italiens Premier möchte im laufenden Jahr hingegen mehr Schulden machen, um die Konjunktur über Investitionen anzukurbeln, Flüchtlinge zu versorgen und die von Erdbeben verwüsteten Regionen wieder aufzubauen. Der Juncker-Plan der EU-Kommission für mehr Investitionen sei nützlich, so Gentiloni, reiche aber nicht aus. Er versprach im gleichen Atemzug, dass sein Land nie wieder ein Hort fiskalischer Disziplinlosigkeit werde.

Für 2017 kalkuliert Rom mit einem Defizit von 2,3 Prozent der Wirtschaftsleistung, obwohl einst 1,8 Prozent an Brüssel versprochen waren. Italien ist neben Japan eines der am höchsten verschuldeten Industrieländer.

January 18, 2017

