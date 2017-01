Die arabische Fluglinie Etihad will sich kein Aktienpaket an der Lufthansa sichern. "Wir bestätigen, dass wir keine Finanzbeteiligung an der Lufthansa anstreben", sagte ein Etihad-Sprecher am Mittwoch. Zuvor hatte bereits Etihad-Chef James Hogan auf einer Branchenkonferenz in Dublin gesagt, dass es keine solchen Bestrebungen gebe.

