Dass die Fans von Fußball-Bundesligist 1. FC Köln von einer Teilnahme am europäischen Wettbewerb träumen, kann Mittelfeldspieler Marco Höger nachvollziehen: "Wir können alle beruhigen: Wir Spieler wünschen uns das am meisten", sagte der 27-Jährige der "Rheinischen Post" (Donnerstagsausgabe). "In der Europa League mit dem FC zu spielen, bei den Fans, mit dem Umfeld, in der Stadt, das wäre etwas Einmaliges, was viele in ihrer Karriere noch nie erlebt haben und vielleicht nie mehr erleben werden."

Höger, der vor der Saison vom FC Schalke in seine Geburtsstadt Köln wechselte, spricht Trainer Peter Stöger einen entscheidenden Anteil am Erfolg des Teams zu. "Wir Spieler können für diesen Trainer dankbar sein", sagte Höger. "Es ist eine Arbeitsatmosphäre, die ich so noch nicht kennengelernt habe und die ihresgleichen sucht. Es gibt bestimmt nicht viele Vereine, bei denen das Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainerteam so intensiv und so loyal ist."

Köln belegt in der Liga derzeit Platz sieben. Am Sonntag startet der FC nach der Winterpause mit dem Spiel beim FSV Mainz 05.