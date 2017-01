Zur Brexit-Rede der britischen Premierministerin will sich die Bundesregierung vorerst nicht äußern. Indes ruft Bundeskanzlerin Merkel die 27 EU-Länder zum engen Zusammenhalt gegenüber Großbritannien auf.

Bei den Brexit-Verhandlungen mit Großbritannien müssen die 27 EU-Länder nach Ansicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) London geschlossen gegenübertreten. "Das A und O ist, dass sich Europa nicht auseinanderdividieren lässt", sagte Merkel am Mittwoch nach einem Treffen mit dem italienischen Ministerpräsidenten Paolo Gentiloni in Berlin. "Das werden wir durch sehr intensive Kontakte sicherstellen", kündigte die Kanzlerin an. Ihr sei an diesem Punkt aber "nicht bange, dass wir da nicht zusammenhalten".

Nach der Rede der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...