Momentive Performance Materials Inc. ("Momentive") hat die betrieblichen Anlagen von Sea Lion Technology, Inc. ("Sea Lion") mit Sitz in Texas City (Texas) erworben. Sea Lion ist ein Auftragsfertiger chemischer Erzeugnisse, der mit Momentive mehr als zehn Jahre lang an der Herstellung von Silanprodukten, darunter NXT*-Silan, zusammengearbeitet hat. Die Anlage in Texas City wird weiterhin NXT-Silan als integrierter Teil der weltweiten Lieferkette von Momentive herstellen und die weiteren 24 weltweiten Produktionsstätten von Momentive ergänzen, die darauf ausgerichtet sind, Spitzenleistungen zu erbringen.

Diese Übernahme sowie die kürzlich angekündigte Investition in eine neue Produktionsstätte für NXT-Silan in Leverkusen (Deutschland) bildet Teil der Strategie von Momentive, die Verfügbarkeit und Versorgungssicherheit von NXT-Silan für weltweite Reifenhersteller weltweit kontinuierlich zu verbessern. "Mit der steigenden weltweiten Nachfrage nach Reifen mit niedrigem Rollwiderstand werden zunehmend NXT-Silanprodukte nachgefragt, da sie dabei helfen, die Reifenleistung zu verbessern und gleichzeitig leicht in die Produktionsmethoden der Hersteller integriert werden können. Die Herstellung von NXT-Silan in den USA, gemeinsam mit Plänen, die Kapazität in Europa auszubauen, wird Momentive helfen sicherzustellen, dass wir den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden können, unabhängig vom Standort ihrer Betriebsstätten", sagte Rich Owins, Vice President von Momentive Silanes.

Im Februar 2016 gab Momentive Pläne bekannt, rund 30 Millionen US-Dollar in den Ausbau seiner Produktionskapazität von NXT-Silan in Leverkusen (Deutschland) zu investieren. Die Anlage zur Herstellung von NXT-Silan in Leverkusen wird die Produktion voraussichtlich Ende 2017 aufnehmen.

Über NXT-Silan

NXT-Silan bietet Möglichkeiten zur Leistungssteigerung von Reifen und zur Kosteneffizienz für das Gesamtsystem von Reifenherstellern weltweit. Das einzigartige Design von NXT-Silan ermöglicht eine Verringerung des Rollwiderstands ohne Verlust an Traktion bei Nässe und erhöht gleichzeitig die allgemeine Produktionseffizienz für Reifenhersteller. Weitere Informationen über NXT-Silan finden Sie auf unserer Website unter: https://www.momentive.com/en-US/categories/coupling/nxt-silane/.

Über Momentive

Momentive Performance Materials Inc. ist ein weltweit führender Hersteller von Silikonen und fortschrittlichen Werkstoffen und verfügt über 75 Jahre Erfahrung mit der Markteinführung von Hochleistungsanwendungen für wichtige Industriezweige, die unseren Alltag erleichtern und verbessern. Das Unternehmen liefert Lösungen auf wissenschaftlicher Basis, indem es speziell angepasste Technologieplattformen mit Möglichkeiten für Kunden verknüpft. Momentive Performance Materials Inc. ist eine indirekte, hundertprozentige Tochtergesellschaft der MPM Holdings Inc. Weitere Informationen über Momentive und seine Produkte finden Sie auf www.momentive.com.

NXT ist eine Marke der Momentive Performance Materials Inc.

