Unsere Autorin ist Millennial - und kann die absurden Vorurteile über ihre Generation nicht mehr hören. Sie fordert ein Ende der Pauschalisierungen durch selbsternannte Experten. Ein Kommentar.

Beobachtet, vermessen und bewertet: Gibt man bei Google den Begriff "Millennials" ein, folgen diverse Websites, die ihn definieren. Er umfasst alle Menschen, die zwischen 1980 und 1999 geboren sind.

Mit meinem Geburtsjahr - 1986 - gehöre auch ich dieser Generation an. Leider sind es meistens - meines Erachtens - dubiose Experten und Trendforscher, die diese komplette Generation zu durchleuchten wissen. Es gibt sogar Buchautoren, die uns damit stigmatisieren, wir seien "beziehungsunfähig". Gut, manchmal sind es tatsächlich Sozialwissenschaftler oder Psychologen, aber oft genug eben auch Neunmalkluge, die die komplette Generation über einen Kamm scheren. Und damit habe ich große Probleme. Massive Probleme.

Ich finde: Das Fass an Meinungsartikeln und Podiumsdiskussionen ist schon lange übergelaufen. Unlängst kursierte ein Videobeitrag in den sozialen Medien. Darin saß ein selbst ernannter Experte aus Übersee auf der Bühne, die Beine salopp übereinander geschlagen und schwafelte vor sich hin. Millennials seien in Kokons gehüllte Individuen, die nicht mit der harten Realität zurechtkämen. Und daran seien die Eltern Schuld. Sie würden ihren Kindern nämlich von Geburt an einreden, sie seien toll und könnten alle ihre Träume erreichen.

Ganz ehrlich: Was ist denn bitte so falsch daran, wenn Eltern ihre Kinder ermutigen, die Welt verbessern zu können? Was ist falsch daran, dass sie das Selbstbewusstsein ihrer Kinder stärken und ihnen eine Stütze sein wollen?

Was ich auch oft lese und höre: Millennials oder auch die als Generation Y bekannte Menschengruppe hätten keine politische Meinung. Wir seien keine Kinder, die große Kriege mitbekommen hätten. Zur Zeit der Wiedervereinigung waren wir schlicht zu jung gewesen, um das politische und globale Ausmaß dessen begreifen zu können. Gleiche Voraussetzungen gelten für den Zweiten Golfkrieg sowie für den Krieg im Balkan. Aber dann kam 9/11. Das war auch das erste Mal, als ich persönlich spürte, dass die Welt nicht überall gleich sicher ist. Dennoch war ich ein Teenager und habe über vieles anders gedacht als jetzt. Aber als erwachsene Frau habe ich doch selbstverständlich eine Meinung zu all diesen Ereignissen!

Uns wird von verschiedenen Parteien vorgeworfen, wir hätten nicht den Mut, auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren. Vor zwei Jahren stand ich allerdings tatsächlich am Düsseldorfer Hauptbahnhof und habe den Demonstranten der "Dügida" ...

