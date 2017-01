Wird der Brexit am Ende doch härter als erwartet? Gestern hielt Theresa May ihre mit Spannung erwartete Grundsatzrede wie ein Brexit aus Sicht der Briten aussehen könnte. Zumindest am Aktienmarkt kamen die Aussagen der britischen Premierministerin gut an. Fast schon nebenbei entwickelte sich in den vergangenen Monaten ein neues "Trend-Thema": Nachdem die Risiken gezielter Hackerangriffe mittlerweile auch in der Politik ein Thema sind, gewinnt das Thema Cyber-Security auch bei Anlegern vermehrt Bedeutung. Ist das Thema Cyber-Security vielleicht DAS große Thema der kommenden Jahre? Finanzmarktanalyst Bastian Galuschka, GodmodeTrader, bei Börse Stuttgart TV.