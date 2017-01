Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Neuer Fall für "Kommissarin Heller": Eine Einbruchserie in Wiesbadens Villen-Künstlerviertel schreckt die Anwohner auf. Je näher die Kommissare Winnie Heller (Lisa Wagner) und Hendrik Verhoeven (Hans-Jochen Wagner) der Lösung des Falls kommen, desto mehr enthüllt sich eine menschliche Tragödie. Das ZDF zeigt den Film "Verdeckte Spuren" aus der ZDF-Samstagskrimireihe "Kommissarin Heller" am Samstag, 21. Januar 2017, 20.15 Uhr.



Kommissarin Heller und ihr Kollege Hendrik Verhoeven jagen einen Einbrecher und Mörder, der Wiesbaden in Atem hält. Der Täter steigt in Villen im Künstlerviertel ein, verwüstet die Einrichtung und löscht alle Spuren mit einem weißen Schaum. Bei einem der Raubzüge wird der Mitarbeiter eines Wachschutzes mit einem Feuerlöscher erschlagen. Schnell gerät ein Augenzeuge ins Visier von Kommissarin Heller: der ehemalige Lehrer Jan Drexler (Markus Gertken), der als Aussteiger im Wald lebt und sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser hält. Winnie ist zunächst von seiner Schuld überzeugt. Doch dann geschieht ein weiterer Mord, während Drexler noch vernommen wird.



https://presseportal.zdf.de/pm/kommissarin-heller-verdeckte-spuren/



http://twitter.com/ZDFpresse



http://twitter.com/ZDF



http://facebook.com/ZDFkrimi



Ansprechpartnerin: Güngör Öztürker, Telefon: 06131 - 70-12145; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/kommissarinheller



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121