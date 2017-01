Frankfurt - Die USA wollen mit beträchtlichen Investitionen die Infrastruktur erneuern und erweitern. Aktien von Besitzern und Betreibern von Infrastruktur entwickelten sich historisch konstanter als die breiten Märkte und stellen zudem einen gewissen Inflationsausgleich in Aussicht. Private Anleger können an der Entwicklung von Infrastrukturaktien mit Fonds wie dem Deutsche Invest I Global Infrastructure (ISIN LU0329761661/ WKN DWS0Q5, USD LC; ISIN LU0329761745/ WKN DWS0Q6, USD FC; ISIN LU0329760770/ WKN DWS0Q2, LC) partizipieren, so die Experten von DWS Investments.

