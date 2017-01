Die Mehrheit der Spanier frönt gar keinem Mittagsschlaf und würde statt langer Pause viel lieber früher Feierabend machen.

Für jedes Land gibt es Stereotypen. Sie halten sich gemeinhin hartnäckig, auch wenn die Realität sie längst überholt hat. In Spanien ist das mit der Siesta so: Am vergangenen Montag belegte eine Studie erneut, dass der spanische Mittagsschlaf für die Mehrzahl der Bevölkerung nicht in Frage kommt. 58 Prozent der Spanier machen nie ein Nickerchen nach dem Essen, rund ein Drittel nur ab und zu einmal und nur 18 Prozent regelmäßig.

Viele Spanier reagieren deshalb etwas genervt, wenn man sich im Ausland über ihre langen und vermeintlich verschlafenen Mittagspausen lustig macht. Ihnen sind die zwei vorgeschriebenen Stunden Arbeitspause am Mittag selbst ein Graus: Traditionell wird in Spanien zwischen 14 und 17 Uhr zu Mittag gegessen. Früher fuhren viele Angestellten dann nachhause, um mit ihrer Familie zu essen und sich anschließend aufs Ohr zu legen. Der Ursprung der langen Pause liegt im Süden des Landes, wo die Bauern in der größten Hitze des Tages nicht arbeiten konnten. Sie holten am Mittag den Schlaf nach, den sie nachts nicht bekamen, weil sie ...

