Bad Marienberg - Die Hapag-Lloyd AG (ISIN DE000HLAG475/ WKN HLAG47) hat erfolgreich eine Anleihe mit einem Volumen von EUR 250 Mio. platziert, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung:Auf Grund der hohen Nachfrage konnte Hapag-Lloyd das Volumen der Anleihe von den ursprünglich angekündigten EUR 150 Mio. auf EUR 250 Mio. erhöhen. Die Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren hat einen Kupon von 6,75 Prozent p.a. Der Ausgabekurs lag bei 100,00 Prozent. Die Anleihe wird an der Luxemburger Börse notiert werden. Nach dem Anstieg des Anleihevolumens wird auch ein höherer Teil der Einnahmen von umgerechnet USD 125 Mio. (zirka EUR 117 Mio.) für die vollständige vorzeitige Ablösung einer US-Dollar-Anleihe verwendet werden, die im Herbst 2017 fällig wird. Die verbleibenden Erlöse werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet (einschließlich weiterer Rückzahlungen bestehender Finanzverbindlichkeiten). (18.01.2017/alc/n/a)

