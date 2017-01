In der Bayern-SPD galt Joachim Wolbergs einst als Hoffnungsträger. Jetzt sitzt der Regensburger Oberbürgermeister in Untersuchungshaft. Er soll im Gegenzug für Parteispenden einen Bauunternehmer bevorzugt haben.

In einer Parteispendenaffäre ist der Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) am Mittwoch in Untersuchungshaft genommen worden. Auch ein Bauunternehmer bleibt wegen Verdunklungsgefahr vorerst inhaftiert, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Einem dritten Beschuldigten sollte der Haftbefehl im Laufe des Tages eröffnet werden. Die Anklagebehörde wirft den Männern Bestechlichkeit beziehungsweise Bestechung oder Beihilfe zur Bestechung vor.

Laut den Ermittlungen hatte der OB bei der Vergabe des ehemaligen Areals der Regensburger Nibelungenkaserne im Oktober 2014 das Unternehmen des beschuldigten Bauunternehmers bevorzugt. Im Gegenzug hatte dieser eine Spendenzahlung ...

