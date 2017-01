Frankfurt (ots) -



Der Countdown läuft - am 20. Januar 2017 wird Donald Trump zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika vereidigt. Zusammen mit ihrem exklusiven Partner AP Images und vielen weiteren internationalen Partneragenturen liefert die dpa-Tochter picture alliance immer die aktuellsten Bilder rund um den Amtsantritt von Obamas Nachfolger.



Für das Themenportal "Präsidentschaft Donald Trump" hat die Frankfurter Bildagentur ihr bestehendes Contentangebot zum umstrittenen Bauunternehmer und Multimillionär gesichtet und im Bereich "Editorial" ausgewählte Bilder und Karikaturen in Kollektionen zusammengestellt. Die Auswahlen zeigen Trumps Leben, die zukünftige First Lady Melania Trump, seine Familie, Porträts des Republikaners, seine Mimik und Gestik oder kuriose Aufnahmen des designierten US-Präsidenten. Auch seine Bauprojekte, seine Frauen, seine Verkehrsmittel oder Trump in der Medienwelt sind Themen des Portals. Weitere Kollektionen zeigen die Mitglieder des künftigen Kabinetts, Grafiken und Symbole zur US-Politik oder Trump mit US-Flagge.



Das Portal wird im Laufe der Präsidentschaft Donald Trumps mit aktuellen Themen und zusätzlichen Auswahlen erweitert. Kollektionen wie "Amtseinführung", "Die ersten 100 Tage" oder "Diplomatie" werden kontinuierlich ergänzt.



