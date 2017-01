Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundesfinanzministerium hat zurückhaltend auf die Rede der britischen Premierministerin Theresa May zum Brexit reagiert. Das Haus von Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) wies ausdrücklich darauf hin, dass Großbritannien nach Verlassen des Binnenmarktes "den Status eines Drittlandes" hätte, also keinen so genannten "EU-Passport" für Finanzdienstleistungen mehr. "Was man sich in London vorstellt, dürfte also ziemlich kompliziert sein", erklärte Ministeriumssprecher Dennis Kolberg zu den Aussagen von Premierministerin Theresa May.

"Es ist gut, dass es jetzt etwas mehr Klarheit über die Vorstellungen der britischen Regierung gibt", erklärte das Finanzministerium. Man sei an engen und gedeihlichen Beziehungen mit Großbritannien nach einem Brexit interessiert. "Dies wird sehr intensive Verhandlungen über eine Vielzahl von Bereichen erfordern", betonte Kolberg.

Alle Beteiligten hätten ein Interesse an einer geordneten Vorgehensweise. Dabei verstehe es sich von selbst, dass Großbritannien für die unter seiner Mitgliedschaft eingegangenen finanziellen Verpflichtungen der EU seine Verantwortung übernehmen und seinen aus dem EU-Haushalt resultierenden Zahlungsverpflichtungen weiterhin nachkommen müsse.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Mittwoch betont, durch die Rede von May habe man "jetzt ja einen klaren Eindruck bekommen, wie Großbritannien vorgehen will", Verhandlungen darüber aber vor dem offiziellen Beitrittsantrag erneut abgelehnt. "Das A und O ist, dass Europa sich nicht auseinander dividieren lässt", hatte die Kanzlerin betont. Am Morgen war in Berlin erstmals ein zum Brexit eingesetzter Kabinettsausschuss unter Merkels Leitung zusammengekommen.

May hatte in ihrer Rede am Dienstag angekündigt, dass Großbritannien aus der EU und auch aus dem europäischen Binnenmarkt austreten will. Dies wurde als Ankündigung eines "harten Brexit" verstanden. Die beiden Fraktionsvorsitzenden der Großen Koalition stellten daraufhin eine harte Haltung gegenüber Londoner Sonderwünschen in Aussicht und warnten May vor Rosinenpickerei.

