Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0693 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Grund der Euro-Verluste war ein auf breiter Front festerer Dollar. Am Markt war die Rede von einer Gegenbewegung, nachdem die US-Währung am Dienstag stark unter Druck gestanden hatte. Auslöser waren Bemerkungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...