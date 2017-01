TALLINN (dpa-AFX) - Estland will sich während seines ersten EU-Ratsvorsitzes im zweiten Halbjahr 2017 um ein geeintes Europa bemühen. Zu den Hauptzielen werde gehören, die Einheit der Europäischen Union zu bewahren und dessen Fähigkeit zur Entscheidungsfindung voranzubringen, sagte Regierungschef Jüri Ratas der Agentur BNS zufolge am Mittwoch im Parlament in Tallinn.

Die Regierung hatte in der Vorwoche die Prioritäten für Estlands EU-Ratspräsidentschaft festgelegt. Demnach will der Baltenstaat in den sechs Monaten an der EU-Spitze für die Entwicklung eines innovativen, sicheren, digitalen und integrativen Europas eintreten.

Estland wäre eigentlich erst Anfang 2018 mit der halbjährig wechselnden EU-Ratspräsidentschaft an der Reihe gewesen. Wegen des britischen Verzichts aufgrund der bevorstehenden Brexit-Verhandlungen hatte die EU aber beschlossen, dass alle auf Großbritannien folgenden Länder ihren EU-Vorsitz um ein halbes Jahr vorziehen./awe/DP/stw

AXC0216 2017-01-18/17:43