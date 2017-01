Zürich (ots) - Der schweizerische Automobilzulieferer Apag

Elektronik verzichtet vorderhand auf den Bau einer neuen

Produktionsstätte in Mexiko. «Wir haben unsere Pläne zum Bau einer

neuen Produktionsstrasse in Mexiko sistiert», sagt Geschäftsführer

Johannes Popp gegenüber der «Handelszeitung». Vor einem

Investitionsentscheid wollen Popp und sein amerikanischer

Joint-Venture-Partner nun die ersten hundert Tage des neuen

Präsidenten Donald Trump im Amt abwarten. Grund für den Aufschub sind

Trumps protektionistische Äusserungen. Er möchte Autobauer und deren

Zulieferer lieber in den USA statt in Mexiko produzieren sehen.



Apag Elektronik ist mittlerweile der zweite Automobilzulieferer

aus der Schweiz, der neu disponieren muss. Nur vier Monate nachdem

Autoneum in Mexiko den Grundstein für eine neue Fabrik gelegt hatte,

verzichtete dessen Hauptkunde Ford auf den Bau eines Automobilwerks

in Mittelamerika.



«Die Ungewissheit ist gross, Verzögerungen bei

Investitionsentscheiden sind nun wahrscheinlich», sagt auch

Mexiko-Kenner und Firmenberater Alex Gertschen. Erst letzten November

war die schweizerisch-mexikanische Handels- und Industriekammer

gegründet worden. Sie sollte auch die Expansion von Schweizer Firmen

in Mexiko fördern. «Unter Druck geraten alle Branchen, die vor allem

ausserhalb der USA produzieren und ein grosses Handelsplus gegenüber

Amerika ausweisen», sagt Simon Evenett, Professor an der Universität

St. Gallen. Auch Firmen mit chinesischen Investoren und Absatzmärkten

in den USA könnten unruhige Monate bevorstehen.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 043 444 57 77