Zürich (ots) - Staatliche IT-Betriebe konkurrieren private

Anbieter und schreiben die eigenen Beschaffungsaufträge nicht aus.

Dazu muss nun ein Gericht entscheiden. Dies berichtet die

«Handelszeitung».



Der St. Galler Softwareentwickler Abacus hat im Zusammenhang mit

der Vergabe von IT-Beschaffungen einen Grossteil der St. Galler

Gemeinden verklagt. Hintergrund: Die Gemeinden kaufen ihre

Finanz-Software bei der VRSG AG ein.



Diese gehört zu 100 Prozent dem Staat und den Gemeinden. Die

Gemeinden sind somit Mehrheitseigner und Hauptkunden in einem. Neben

diesen heiklen Abhängigkeiten, kritisiert Abacus vor allem, dass die

VRSG ihre eigenen Beschaffungen nicht ausschreibt. Auch IT-Firmen wie

Bedag und Abraxas gehören der öffentlichen Hand und mischen im

IT-Geschäft kräftig mit. Bei der Denkfabrik Avenir Suisse sieht man

das ebenfalls kritisch: «Solche Firmen haben im Staatsportfolio

nichts zu suchen», sagt Samuel Rutz, der beim Think Tank

verantwortlich für den Bereich Wettbewerbspolitik ist.



