Die Gebiete Fondli und Niderfeld in Dietikon sowie Spreitenbach

Ost kommen ans Regiowärmenetz. Heute erfolgte der Spatenstich zur

ersten Etappe des insgesamt 100 Millionen Franken teuren Ausbaus.

Zukünftig sollen auch die Gemeinden Geroldswil, Oetwil a.d.L.,

Weiningen, Unter- und Oberengstringen von der ökologischen Wärme

profitieren.



Im Sommer 2015 haben die acht Trägergemeinden des Regiowerks

Limeco dem Vorhaben zugestimmt, die Gebiete Fondli und Niderfeld in

Dietikon sowie Spreitenbach Ost dem Regiowärmenetz anzuschliessen.

Nun werden die umfangreichen Bauarbeiten in Angriff genommen.



«Der Energiebedarf im Limmattal steigt», sagt Jean-Pierre

Balbiani, Präsident des Verwaltungsrats von Limeco. «Mit Regiowärme

decken wir den zukünftigen Bedarf umweltfreundlich, kostengünstig und

mit eigenen Ressourcen.» Regiowärme wird aus regionalem Abfall

gewonnen und nutzt die Abwärme der Kehrichtverwertungsanlage (KVA) in

Dietikon. Sie wird also nicht mit fossilen Brennstoffen erzeugt und

muss nicht importiert werden, sondern gelangt als heisses Wasser

direkt ins Haus.



«Zu den prominentesten Abnehmern von Limeco Regiowärme sollen

inskünftig auch öffentliche Bauten der Stadt gehören», verrät Roger

Brunner, Stadtrat von Dietikon. Als Energiestadt nimmt Dietikon eine

Vorreiterrolle in der Umsetzung der Energiestrategie 2050 des Bundes

ein. Limeco Regiowärme ist gleichwertig wie erneuerbare Energie,

CO2-neutral und nicht teurer als fossile Energien. «Das entspricht

genau unseren ökologischen und wirtschaftlichen Zielen», betont

Brunner. «Für das gesamte Limmattal ist dieser Ausbau ein Meilenstein

in der Wärmeversorgung.» Die Inbetriebnahme der Anschlüsse in den

Gebieten Fondli und Niderfeld sowie in Spreitenbach Ost ist auf die

Heizperiode 2017/18 terminiert.



Die Versorgungsleitung: Kehrichtverwertungsanlage an der

Reservatstrasse - Heimstrasse entlang der Reppisch und parallel zum

SBB-Trassee in Richtung Grünaustrasse - Gleisquerung zur

Überlandstrasse - Überlandstrasse Richtung Niderfeld - durch das

Quartier Fondli - Spreitenbacherstrasse bis zur Kantonsgrenze.

Ursprünglich hätte die Linienführung über die Viaduktbrücke führen

sollen. Die Baukommission der Stadt Dietikon stufte sie aber als

nicht bewilligungsfähig ein. Also musste eine neue Linienführung

ausgearbeitet werden. «Wir haben einen Umweg einschlagen müssen, der

sich bald als Glücksfall entpuppte», sagt Patrik Feusi,

Geschäftsführer von Limeco.



Die neue Linienführung ermöglicht die rasche Integration der

Gemeinde Geroldswil ins Regiowärmenetz. Dort muss der 45 Jahre alte

Nahwärmeverbund Zentrum totalsaniert werden. Ein kostspieliges

Vorhaben, das der Geroldswiler Gemeinderat in diesem Frühjahr

zugunsten der Anbindung an Regiowärme sistiert hat. Nach der

Integration von Geroldswil und der Fahrweid wird das gesamte rechte

Limmattal an das Versorgungsnetz von Regiowärme angeschlossen: Oetwil

a.d.L., Weiningen, Unter- und Oberengstringen. Der Anschluss der

einzelnen Liegenschaften soll laufend vonstattengehen und bis 2030

abgeschlossen sein.



Der Ausbau des Regiowärmenetzes wird sich positiv auf die

Umweltbelastung im Limmattal auswirken. «Durch den Ausbau reduzieren

wir die CO2-Belastung um mindestens 23'000 Tonnen», so Patrik Feusi.

Limeco Regiowärme ersetzt fossile Brennstoffe wie Gas oder Öl und

eignet sich zum Heizen, fürs Warmwasser sowie zum Kühlen. «Das

Limmattal ist prädestiniert für den wirtschaftlichen Betrieb eines

eigenen, grossen Regiowärmenetzes: Zum einen wächst die Zahl

potenzieller Abnehmer, sprich Liegenschaften und Unternehmen, zum

anderen verfügen wir mit Limeco über einen zuverlässigen und regional

verankerten Energielieferanten.»



