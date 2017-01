Zürich (ots) - Der Fernsehsender SFR produziert nun doch keine

Serie über das Leben der Banker. Das bestätigt eine Sprecherin

gegenüber der «Handelszeitung». 2015 hatte SRF noch angekündigt,

neben der Krimiserie «Der Bestatter» eine neue Serie unter dem Titel

«Private Banking» lancieren zu wollen. Start sollte 2017 sein, wurde

Urs Fitze, Bereichsleiter Fiktion, damals in den Medien zitiert. Das

gilt inzwischen nicht mehr.



Das Banker-Epos ist zum Zweiteiler mutiert, wie die SRF-Sprecherin

erklärt. Regisseurin ist weiterhin Bettina Oberli («Die

Herbstzeitlosen»). Diese begründet den Formatwechsel selber

inhaltlich. Bei der Entwicklung des Drehbuchs sei man zur Einsicht

gekommen, dass sich die Form mit zweimal 90 Minuten besser eigne,

findet Oberli. «Dieses verdichtete Format passt besser als eine

Serie.» Der Film handle weiterhin vom Wandel in der Finanzbranche und

vom Ende des Bankgeheimnisses, sagt sie. «Allerdings nicht als Krimi.

Wir wollen vielmehr zeigen, was das für einzelne Akteure innerhalb

und ausserhalb der Bankenbranche bedeuten kann.»



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 043 444 57 77