FMW-Redaktion

Der Trump-Trade scheint mehr und mehr in Gefahr zu raten - das hat der gestrige Handelstag gezeigt, als die US-Banken so stark fielen wie seit der Wahl Trumps nicht mehr! Gleichzeitig war gestern der Dollar stark unter Druck - und folgende Grafik der Bank of Amerika Merill Lynch zeigt, warum diese Kombination für die Märkte sehr ungünstig ist, denn der Dollar und die US-Banken waren das Herz und der Motor der Trump-Rally gewesen. Und der Markt ist extrem Long im Dollar und in den Banken (gleichzeitig die Short-Quote bei US-Banken auf einem Allzeittief):

Quelle: Bank of Merika Merill Lynch http://edge.alluremedia.com.au/uploads/businessinsider/2017/01/Trump-trade.jpg

Und der Markt ist immens short im Euro und im Pfund - beide sind gestern nach oben geschossen! Fast ebenso schmerzhaft sind und waren steigende Kurse bei Anleihen, die ebenfalls stark geshortet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...