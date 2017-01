Die Aktie von Para Resources (WKN: A14YF1) litt in den vergangenen Monaten wie der gesamte Sektor unter einer tiefgreifenden Konsolidierung beim Goldpreis. Wie von uns erwartet, ist die Stimmung unter Edelmetallanlegern aber spätestens seit Jahresanfang wieder bullish. Auch auf Para Resources dürfte das positive Sentiment langsam aber sicher überschwappen, denn die heute veröffentlichte News ist überaus verheißungsvoll.

Die Expansion Paras schreitet weiter voran. Mit dem heute vermeldeten Letter of Intent zur Übernahme einer bereits produzierenden Mine in Nicaragua unterstreicht das Management seine Ambition, weitere Low-Cost-Goldprojekte günstig zu erwerben, um weiteres Wachstum und vor allem positive Cashflows zu generieren. Die Übernahme von 80% der Anteile an der Nicaragua Milling Company Ltd. soll durch die Ausgabe von 40 Millionen Para-Aktien erfolgen. Auf Basis von 0,20 CAD je Aktie würde sich die Kaufsumme damit auf überschaubare 8 Millionen CAD belaufen. Zudem sollen vier Millionen Warrants mit Ausübungspreis 0,30 CAD an die Verkäufer gehen.

Die noch laufende Due Diligence soll bis zum 17. Mai abgeschlossen sein ...

