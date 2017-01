Berlin (ots) -



Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat zum Auftakt der Berlin Fashion Week die Bedeutung des Modestandortes Berlin hervorgehoben: "Was in der nächsten Herbst- und Wintersaison in der Mode angesagt ist, das ist auch in diesem Jahr bereits im Januar auf den rund 40 Modeschauen im Rahmen der Fashion Week in Berlin zu sehen. Die Veranstaltung ist international inzwischen unter den Top Five der Modestandorte etabliert. In der Wirtschaft Berlins ist das Geschäft mit der Mode ein wichtiger Faktor. Rund 2.500 Unternehmen, Jahresumsätze von knapp vier Milliarden Euro und mehr als 20.000 Beschäftigte - das sind Branchendaten, die für sich sprechen."



Leitmesse der Berlin Fashion Week ist die Panorama Berlin, die noch bis morgen Abend (18 Uhr) mit über 800 Marken für die Herbst/Winter 2017 Saison auf dem Berlin ExpoCenter City am Start ist.



Die Panorama Berlin ist eine Gemeinschaftsproduktion der Panorama Fashion Fair Berlin GmbH unter Leitung des geschäftsführenden Gesell-schafters Jörg Wichmann und der Messe Berlin GmbH.



