Zürich (ots) - Während manche Banken ihre Tragbarkeitsberechnungen

bei Hypotheken immer mehr lockern, um auch finanzschwache Kunden

bedienen zu können, ziehen sich andere Banken aus dem

Hypothekargeschäft zurück. Das zeigen Recherchen der

«Handelszeitung». Die beiden Grossbanken Credit Suisse und UBS seien

daran, eigene Hypothekarkunden im Wert von jeweils hunderten von

Millionen Franken in Anlagefonds abzuschieben, welche nun den

Pensionskassen zur Zeichnung angeboten werden, wie Manager mehrerer

Vorsorgeinstitute berichten. Der UBS seien bereits beim Jahreswechsel

rund 400 Millionen Franken angedient worden. Offenbar stehen die

Banken noch in Gesprächen mit der Finanzmarktaufsicht. Die Credit

Suisse bestätigt, die Umsetzung sei «weit fortgeschritten». Die UBS

will sich dazu nicht äussern. Bereits aufgelegt wurde ein ähnliches

Produkt von der Zürcher Kantonalbank. Sie führt seit kurzem eine

ähnlich gelagerte Sammelstiftung für Pensionskassen und hat dafür

bereits 200 Millionen Franken eingesammelt.



Viele Pensionskassen suchen verstärkt im Hypothekarmarkt nach

Renditen. Auch grosse Institute bauen ihr Geschäft aus, nachdem sie

sich noch vor wenigen Jahren dort zurückgezogen hatten. Die Zürcher

Beamtenkasse BVK steigerte ihr Hypovolumen im vergangenen Jahr um

einen Viertel auf mehr als 1 Milliarde Franken, wie ein Sprecher

sagt. Noch in den Vorjahren war das Geschäft rückläufig. Auch die

Pensionskasse Basel-Stadt ist in den Hypomarkt zurückgekehrt und die

Bundeskasse Publica will neu in grosse Hypotheken investieren.



Skeptisch zeigt sich Publica-Anlagechef Stefan Beiner bezüglich

der Grossbanken-Vehikel: «Wir wollen nicht einfach Hypotheken

finanzieren, welche die Banken nicht mehr wollen.» Man müsse die

Anreizstrukturen solcher Fonds schon sehr genau anschauen, damit man

als Pensionskasse nicht einfach zum Sponsor unattraktiver

Verpflichtungen der Bank werde.



