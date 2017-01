Zürich (ots) - Migros-Chef Herbert Bolliger ist wieder offizielles

Mitglied des Verwaltungsrats von Denner. Das schreibt die

«Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe. Vor drei Jahren war

Bolliger aus dem Verwaltungsrat der Migros-Tochter aufgrund von

Auflagen der Wettbewerbskommission (Weko) im Zusammenhang mit der

Übernahme von Denner durch Migros ausgetreten. Die Auflagen galten

bis Herbst 2014.



Die Rückkehr des Migros-Chefs in den Denner-Verwaltungsrat sei

aber nur von kurzer Dauer, heisst es bei der Migros. Wenn Herbert

Bolliger Ende November 2017 als Migros-Chef abtritt, wird er auch den

Verwaltungsrat von Denner wieder verlassen. Herbert Bolliger wird

nach seiner Zeit als Migros-Chef keine Verwaltungsratsmandate in

Migros-Firmen wahrnehmen», sagt eine Migros-Sprecherin.



