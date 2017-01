Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Mittwoch nach zwei schwachen Tagen relativ stabil gezeigt und nur wenig verändert geschlossen. Der Leitindex SMI war zwar - nach einem festen Start - im Verlauf des Vormittags klar unter die Marke von 8'300 Punkten gefallen, erholte sich danach aber wieder. Unter Druck waren vor allem die Grossbanken, während die defensiven Indexschwergewichte aus dem Pharma- und Nahrungsmittel-Sektor - allen voran Novartis - dem SMI eine klare Stütze waren.

Die Stimmung unter den Investoren sei nach dem jüngsten Rückschlag derzeit aber von Vorsicht geprägt, hiess es im Markt. Die Unsicherheit habe zuletzt deutlich zugenommen, sagte etwa ein Händler in Zürich. Donald Trump habe viel Porzellan zerschlagen, aber auch die britische Premierministerin Theresa May habe mit ihrer Brexit-Rede am Vortag für Verstimmung gesorgt. Von der Börsen-Euphorie zum Jahresanfang sei jedenfalls nicht mehr viel zu spüren. Kaum Impulse kamen derweil von diversen US-Konjunkturzahlen. Dafür standen nachbörslich mit dem Beige Book (US-Konjunkturbericht) sowie eine Rede von Fed-Chefin Janet Yellen noch zwei Punkte auf der Agenda, welche das Geschehen am Donnerstag beeinflussen könnten.

Der Swiss Market Index (SMI) notierte zum Handelsschluss 0,10% höher bei 8'312,42 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, verlor 0,24% auf 1'320,49 Zähler und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...