Gambias abgewählter Präsident klammert sich an die Macht. Ein militärisches Eingreifen der Nachbarländer ist nicht ausgeschlossen. Europäische Strandurlauber werden in letzter Minute evakuiert.

Nach über zwei Jahrzehnten einer autokratischen Regierung hat sich in Gambia endlich ein Spalt in der Tür in Richtung Demokratie geöffnet. Im Dezember jubelten die Menschen in den Straßen des kleinen westafrikanischen Landes. Trotz staatlicher Einmischung hatte Langzeitpräsident Yahya Jammeh die Wahl knapp verloren. Doch jetzt hat er den Ausnahmezustand verhängt, es droht ein Ausbruch offener Gewalt. Vor der geplanten Amtsübernahme des neuen Präsidenten an diesem Donnerstag haben deswegen Tausende Menschen ihr Hab und Gut gepackt und sind ins Nachbarland Senegal geflohen.

"Die Angst der Gambier vor einem Ausbruch von Gewalt ist nicht ohne Grund: Jammeh ist unberechenbar", erklärt Expertin Liesl Louw-Vaudran vom südafrikanischen Institut für Sicherheitsstudien (ISS). "Aber er wird damit nicht durchkommen."

Eine Vermittlungsmission der westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (Ecowas) unter Führung von Nigerias Präsidenten Muhammadu Buhari hat Jammeh klargemacht, dass er sein Amt aufgeben müsse. Auch die Afrikanische Union hat ihn zum Rückzug genötigt und den Sieg des Oppositionskandidaten Adama Barrow anerkannt. Sollte sich der seit 22 Jahren regierende Jammeh weiter an die Macht klammern, hat Ecowas den Einsatz einer militärischen Eingreiftruppe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...