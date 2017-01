Paris - Europas Börsen haben am Mittwoch mehrheitlich freundlich tendiert. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone pendelte sich am Ende eines wenig inspirierten Handelstages bei einem moderaten Aufschlag von 0,27 Prozent auf exakt 3294 Punkte ein. Am Tag nach der Brexit-Rede von Theresa May begrüssten es die Anleger weiterhin, dass die britische Premierministerin einige Unsicherheiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...