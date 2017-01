Zürich (ots) - Das Schweizer Krafttraining-Unternehmen Kieser

Training will nach China expandieren. Das schreibt die

«Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe. «In Peking wird im

zweiten Quartal 2017 das erste Kieser-Studio eröffnet», sagt ein

Sprecher der Firma Kieser.



Kieser Training betreibt aktuell 138 Trainingsstudios in der

Schweiz, in Deutschland, Österreich, Luxemburg und Australien. Dieser

Tage wurde bekannt, dass das Unternehmerpaar Werner und Gabriela

Kieser seine Firma an ihren Geschäftsführer Michael Antonopoulos und

Verwaltungsrat Nils Planzer verkauft.



