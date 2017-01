Zürich (ots) - Bundesrat Ueli Maurer warnt vor den negativen

Konsequenzen für den Unternehmensstandort Schweiz, wenn die

Stimmbevölkerung die Unternehmenssteuerreform III ablehnt: «Kommt die

Reform nicht, fällt die Schweiz aus den Top Five heraus», sagt der

Finanzminister im Gespräch mit der «Handelszeitung». Ein Katalysator

ist für Maurer die Wahl von Donald Trump: «Wenn der neue US-Präsident

seine Wahlversprechen einhält und die Unternehmenssteuern auf 15

Prozent absenkt, dann werden die amerikanischen Unternehmen

zurückwandern.» Allein schon die Ankündigung von Trump, die Steuern

zu senken, zeige die globale Dynamik im Fiskalwettbewerb.



Laut Maurer sind die Steuerausfälle, welche die Reform verursacht,

für das Land verkraftbar: «Wir sprechen auf Stufe Bund von gut 1

Milliarde Franken Ausfällen. Verteilt auf die vielen Firmen, die von

der Steuerpolitik profitieren, ist das nicht alle Welt.» Spricht sich

die Schweiz gegen die Reform aus, rechnet der SVP-Magistrat mit einem

Gesetzesprozess, der vier bis fünf Jahre dauert - und einer Vorlage,

die «mit Sicherheit teurer würde». Um die damit verbundenen

Steueraufsälle zu kompensieren, wäre laut Maurer in den nächsten zehn

Jahren ein Sparprogramm in Milliardenhöhe notwendig.



Originaltext: Handelszeitung

