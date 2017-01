Auch in diesem Jahr wird die Flüchtlingskrise beim Weltwirtschaftsforum viel diskutiert. Für Alain Dehaze, Chef des weltgrößten Personaldienstleisters Adecco, ist klar: Integration funktioniert nur mit einem Job.

Alain Dehaze kennt den Arbeitsmarkt wie kaum ein anderer. Seit September 2015 steht der 56-jährige Belgier an der Spitze von Adecco. Der Schweizer Konzern vermittelt täglich rund 700.000 Menschen in Zeitarbeitsjobs.

Herr Dehaze, noch immer belastet die Flüchtlingskrise Deutschland und Europa. Wie soll es gelingen, dass all diese Menschen - oder die meisten davon - einen Job bekommen?Das läuft Land für Land komplett unterschiedlich. In vielen Ländern dürfen asylsuchende Menschen nicht sofort nach ihrer Ankunft arbeiten. Wir wissen aber alle, mit Arbeit und gezielter Schulung geht Integration am schnellsten. Die Wartezeiten können kurz sein wie etwa in Griechenland oder Portugal, sie können aber auch sehr lang sein - und es gibt Fälle, da klappt es gar nicht. Europa ist hier gefordert.

Wo sehen Sie Deutschland?Deutschland hat ja inzwischen die Gesetze geändert. Jetzt geht es ziemlich schnell, es dauert nur rund drei Monate. Das war eine gute Entscheidung. Wir müssen asylsuchende Menschen so schnell wie möglich in Arbeit kriegen. Das beginnt mit der Klärung der Kompetenzen geht über Sprachtraining und Aus- und Weiterbildung bis hin zur Vermittlung einer Arbeit.

Und was sind Ihre Erfahrungen mit diesem Prozess?Es ist schwierig. In Schweden etwa hat man den Prozess von der Kompetenzabklärung bis zur Arbeitsvermittlung komplett an einen Dienstleister ausgelagert. Wir haben gerade ein ähnliches ...

