Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Italiens Premier ruft in Deutschland Ende der Austerität aus

Der neue italienische Ministerpräsident Paolo Gentiloni hat in Deutschland das Ende der europaweiten Sparpolitik angekündigt. "Die Phase der Austerität als Selbstzweck ist vorbei", sagte Gentiloni am Mittwoch auf einer deutsch-italienischen Wirtschaftskonferenz in Berlin. Deutschland gilt als härtester Verfechter von Haushaltsdisziplin in Europa, um die Eurozone fester für die Zukunft zu machen.

Merkel hat nach May-Rede "klaren Eindruck" über britischen Kurs

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat nach den Aussagen von Theresa May zum Brexit von einem "klaren Eindruck" über den weiteren britischen Kurs für das Ausscheiden aus der Europäischen Union gesprochen, will aber nach wie vor noch nicht in Verhandlungen darüber eintreten.

Schäubles Ministerium warnt vor komplizierten Brexit-Plänen

Das Bundesfinanzministerium hat zurückhaltend auf die Rede der britischen Premierministerin Theresa May zum Brexit reagiert. Das Haus von Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) wies ausdrücklich darauf hin, dass Großbritannien nach Verlassen des Binnenmarktes "den Status eines Drittlandes" hätte, also keinen so genannten "EU-Passport" für Finanzdienstleistungen mehr. "Was man sich in London vorstellt, dürfte also ziemlich kompliziert sein", erklärte Ministeriumssprecher Dennis Kolberg zu den Aussagen von Premierministerin Theresa May.

Bundesregierung will mit Trump zusammenarbeiten

Kurz vor der Amtseinführung von Donald Trump hat die Bundesregierung ihren Willen zur Zusammenarbeit mit dem neuen US-Präsidenten bekundet. Man werde auf die US-Administration zugehen und sehen, dass man das bisherige Fundament stabil halte, sagte der außen- und sicherheitspolitische Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel, Christoph Heusgen, am Mittwoch in Berlin. Berlin werde Washington mit "Strategic Patience" begegnen, sagte Heusgen.

Trump kündigt Neustart in internationalen Beziehungen an

Kurz vor seiner Amtseinführung hat der künftige US-Präsident Donald Trump einen kompletten Neustart der Vereinigten Staaten in ihren internationalen Beziehungen angekündigt. Er werde allen ausländischen Staatenlenkern "den gleichen Start" in den Beziehungen ermöglichen, sagte Trump in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview.

Supreme Court verkündet Brexit-Urteil am 24. Januar

Die britische Supreme Court wird am 24. Januar sein Urteil zur Klage verkünden, ob das Parlament bei der Einleitung des Brexit beteiligt werden muss. Die Briten hatten sich in einer historischen Abstimmung am 23. Juni 2016 mit knapper Mehrheit für den Ausstieg aus der EU ausgesprochen. Bis Ende März 2017 will Premierministerin Theresa May formal den Austrittsprozess nach Artikel 50 des EU-Vertrages einleiten.

Drei Erdbeben erschüttern erneut Mittelitalien

Drei Erdbeben mit einer Stärke zwischen 5,3 und 5,7 haben am Mittwochmorgen erneut Mittelitalien erschüttert. Ihre Epizentren lagen in derselben Region, in der bei einem schweren Beben im vergangenen Sommer fast 300 Menschen getötet worden waren. Die Erschütterungen waren noch in der rund hundert Kilometer entfernten Hauptstadt Rom zu spüren. Dort wurden etliche Schulen und das Außenministerium sicherheitshalber geräumt und der U-Bahn-Betrieb unterbrochen.

Rückgang der Opec-Förderung noch weit unter Zielwert

Die Förderung der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) ist im Dezember spürbar gefallen, nachdem das Kartell im November beschlossen hatte, eine Förderbremse zu installieren. Doch die Opec-Mitglieder haben noch einen weiten Weg vor sich, bevor sie das vereinbarte Kürzungsziel erreichen.

US-Industrie schraubt Produktion in die Höhe

Die US-Industrie hat ihre Produktion im Dezember mit der höchsten Rate seit mehr als zwei Jahren gesteigert. Die Industrieproduktion stieg um 0,8 Prozent gegenüber dem Vormonat. Das ist der stärkste Zuwachs seit November 2014. Zugleich kletterte die Kapazitätsauslastung auf 75,5 Prozent, wie die Federal Reserve weiter mitteilte.

Preisdruck in den USA baut sich weiter auf

Der Preisauftrieb in den USA hat im Dezember weiter zugenommen. Die Verbraucherpreise stiegen mit einer Jahresrate von 2,1 (November: 1,7) Prozent, womit die Inflationsrate erstmals seit Mitte 2014 wieder den Zielwert der US-Notenbank von 2 Prozent erreichte. In der Kernrate (ohne Energie- und Nahrungsmittelpreise) ergab sich eine Steigerung um 2,2 (2,1) Prozent.

US-Realeinkommen steigen im Dezember leicht

Die Realeinkommen in den USA sind im Dezember gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent gestiegen. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, war im November ein Rückgang um 0,6 Prozent zu verzeichnen. Das durchschnittliche Wocheneinkommen betrug den Angaben der Behörde zufolge im Dezember saison- und inflationsbereinigt 366,95 US-Dollar nach 366,57 Dollar im Vormonat.

+++ Konjunkturdaten

*DJ Bank of Canada: Leitzins unverändert bei 0,50%

*DJ US/NAHB-Hausmarktindex Jan 67 (Dez rev: 69)

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/mgo/jhe

(END) Dow Jones Newswires

January 18, 2017 13:00 ET (18:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.