Ökonomen sehen in der Abschottungspolitik des künftigen US-Präsidenten Trump die Hauptgefahr für die US-Wirtschaft. Trump hatte angekündigt, Freihandelsabkommen zu kündigen oder gar nicht erst zu unterzeichnen.

Das größte Risiko für die US-Wirtschaft ist einer Umfrage zufolge der vom künftigen Präsidenten Donald Trump in Aussicht gestellte Protektionismus in der Handelspolitik. Mehr als zwei Drittel von 70 befragten Ökonomen gaben in einer am Mittwoch veröffentlichten Reuters-Erhebung an, in der angekündigten Abschottungspolitik des Republikaners die Hauptgefahr ...

