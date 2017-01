New York und San Francisco und Carlsbad, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Biotech Showcase (https://ebdgroup.knect365.co m/biotech-showcase/?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=BTS17_ WrapUpPRL_1-17-17_linktoBTS17&utm_campaign=BTS17), die größte Veranstaltung des Jahres, bei der sich innovative Biotechnologie-Unternehmen den Investoren präsentieren, fand letzte Woche in San Francisco statt. Die Veranstaltung wurde von über 900 Investoren besucht, die verfügbares Kapital in Höhe von mehr als 300 Milliarden USD repräsentierten. An der von Demy-Colton und der EBD Group organisierten Biotech Showcase nahmen insgesamt 3.300 Delegierte teil, ein Anstieg von 32 % im Vergleich zu 2016.



"Die Biotech Showcase wird jedes Jahr größer und ist jetzt nicht nur die führende Investoren-Veranstaltung der Life-Sciences-Branche, sondern auch die größte Veranstaltung dieser Art auf der ganzen Welt", sagte Sara Jane Demy, Gründerin und CEO von Demy-Colton. "Die Qualität und das Top-Kaliber der präsentierenden Unternehmen sind ein zentraler Faktor für den gesamten Erfolg der Veranstaltung, allerdings ist es das herausragende Niveau an Investoren im Gesundheitsbereich, das die Biotech Showcase wirklich zu einem nicht mehr wegzudenkenden Pflichttermin macht."



"Es besteht ein offensichtlicher Bedarf für die Biotech Showcase und wir tun alles, was möglich ist, um diesen Bedarf zu erfüllen", sagte Anna Chrisman, Group Managing Director der EBD Group. "Wir haben zwei Standorte hinzugenommen und unsere Programmpalette ausgedehnt, um Zell- und Gentherapien sowie seltene Erkrankungen aufzunehmen - zusätzlich zu unseren parallelen Veranstaltungen Digital Medicine Showcase und Medtech Showcase. Die Veranstaltung dient weiterhin als ein bevorzugter Treffpunkt für Investoren, die für die geschäftigste Woche im Jahr vor Ort sind."



Biotech Showcase ist eine Investoren- und Netzwerk-Veranstaltung, um Biotechnologie-Investitionsvereinbarungen einzuleiten, die Innovationen und Medikamentenentwicklung für das kommende Jahr und darüber hinaus direkt beeinflussen werden. Im Laufe der drei Tage kommen Tausende von Führungskräften aus den Bereichen Pharmazeutik, Biotechnologie und Finanzen für die branchenweit größte Biotechnologie-Investitionsveranstaltung zusammen.



Große pharmazeutische Unternehmen schickten ihre Teams zur Veranstaltung, darunter AstraZeneca, Bayer, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Johnson & Johnson, Merck, Novo Nordisk, Roche, Shire und Takeda. Zu den wichtigsten Sponsoren gehörten unter anderem AstraZeneca, Covington, Hogan Lovells, inVentiv Health, Johnson & Johnson Innovation und Lonza. Darüber hinaus wird die Konferenz von diesen Sponsoren und Fachberatern (https://ebdgroup.knect365.com/biot ech-showcase/sponsors?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=BTS1 7_WrapUpPRL_1-17-17_linktoSPO&utm_campaign=BTS17) unterstützt.



Die Besucher der Biotech Showcase kamen von mehr als 1.800 Unternehmen aus 50 Ländern. Die Veranstaltung bot 400 Unternehmenspräsentationen und 21 Programm-Foren und Workshops sowie 36 Aussteller auf der Biotech Showcase, Digital Medicine Showcase und Medtech Showcase. Besonders bemerkenswert ist außerdem, dass die Biotech Showcase in diesem Jahr die Zahl von 900 Investoren anzog, was einen Anstieg von 50 % gegenüber 2016 bedeutet.



Die nächste Biotech Showcase wird vom 8. bis 10. Januar 2018 in San Francisco stattfinden. Weitere Informationen findet man unter BiotechShowcase.com (https://ebdgroup.knect365.com/biotech-showcase/? utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=BTS17_WrapUpPRL_1-17-17_li nktoBTS17&utm_campaign=BTS17).



Zusätzliche Links und Informationen:



Folgen Sie Biotech Showcase auf Twitter: @EBDGroup (https://twitte r.com/ebdgroup?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=BTS17_WrapU pPRL_1-17-17_boilerEBDTW&utm_campaign=BTS17) und @DemyColton (Hashtag: BiotechShowcase)



Über Demy-Colton



Demy-Colton organisiert hochkarätige Konferenzen und Veranstaltungen für Investoren und Geschäftsentwicklung in den Branchen Biopharmazie und Life Sciences. Mit seiner nachgewiesenen Erfolgsbilanz und profundem Fachwissen über den Sektor entwickelt das Unternehmen Programme, die zur Wertschöpfung beitragen und regelmäßig die Erwartungen der Teilnehmer übertreffen. Demy-Colton setzt sich dafür ein, der Life-Sciences-Branche zum Wachstum zu verhelfen. Zum expandierenden Portfolio von Konferenzen gehören:



- Biotech Showcase (https://ebdgroup.knect365.com/biotech-showcas e/?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=BTS17_WrapUpPRL_1-17- 17_boilerBTS&utm_campaign=BTS17) - ein einzigartiges Forum in San Francisco, um sich den Investoren und Führungskräften für Geschäftsentwicklung zu präsentieren, gemeinsam veranstaltet mit der EBD Group; - Biotech CEO Summit (http://www.biotechceosummit.com/) - ein privates Meeting zum Gedankenaustausch für Führungskräfte in der Biotechnologiebranche, die die gemeinsamen Ziele des verantwortungsvollen Wachstums und der Innovation teilen; - Biotech CEO Summit Europe (http://biotechceosummit-eu.com/) - eine private, einzigartige Veranstaltung, die Führungskräfte von neu börsennotierten oder kurz vorm Börsengang stehenden Unternehmen dabei unterstützt, mit dem sich ständig entwickelnden Umfeld der Biotechnologie Schritt zu halten; - Trans-Pacific Health Sciences Dialogue (http://transpacifichsd.com/) - die erste Adresse für alle Führungskräfte, die Kooperationen und Partnerschaften in Asien ausbauen, voranbringen, erkunden und/oder entwickeln wollen; - Life Sciences Summit (http://lifesciencessummit.org/) - eine Konferenz für Investoren und Unternehmensentwicklung im Frühstadium mit Schwerpunkt auf Innovationen; - MedTech Showcase (https://ebdgroup.knect365.com/medtech-showcase/) - ein zweitägiges Meeting, das gleichzeitig mit der Biotech Showcase stattfindet und sich den neuesten Entwicklungen und Techniken in der Branche für Medizintechnik und Diagnostik widmet, gemeinsam veranstaltet mit der EBD Group; - Digital Medicine Showcase (https://ebdgroup.knect365.com/digitalmedicine-showcase/) - diese zweitägige Veranstaltung, die gleichzeitig mit der Biotech Showcase stattfindet, widmet sich dem wachsenden Sektor der digitalen Medizin, ermittelt wichtige Akteure und behandelt zentrale Punkte, gemeinsam veranstaltet mit der EBD Group.



Über die EBD Group



Die EBD Group ist die führende Firma für den Aufbau von Partnerschaften in der globalen Life-Sciences-Branche. Unternehmen aus Biotechnologie, Pharmazie und Medizintechnik nutzen seit 1993 die Partnering-Konferenzen der EBD Group und ihre Technologie und Dienstleistungen, um die für ihren Erfolg entscheidenden Geschäftsmöglichkeiten zu finden und strategische Partnerschaften aufzubauen.



Zu den Konferenzen der EBD Group, die mit Unterstützung durch namhafte Unternehmen und internationale Branchenverbände veranstaltet werden, gehören:



- BIO-Europe® (https://ebdgroup.knect365.com/bioeurope/?utm_source=pa rtner&utm_medium=PRN&utm_term=BTS17_WrapUpPRL_1-17-17_boilerBEU&utm _campaign=BTS17) und BIO-Europe Spring® (https://ebdgroup.knect365. com/bioeurope-spring/?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=BT S17_WrapUpPRL_1-17-17_boilerBES&utm_campaign=BTS17), die größten europäischen Partnering-Konferenzen für die Life-Sciences-Branche, unterstützt von der Biotechnology Industry Organization (BIO); - BioPharm America (https://ebdgroup.knect365.com/biopharm-americ a/?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=BTS17_WrapUpPRL_1-17- 17_boilerBPA&utm_campaign=BTS17), die am schnellsten wachsende Partnering-Veranstaltung in Nordamerika; - Biotech Showcase (https://ebdgroup.knect365.com/biotech-showcas e/?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=BTS17_WrapUpPRL_1-17- 17_boilerBTS&utm_campaign=BTS17), ein einzigartiges Forum in San Francisco, um sich den Investoren und Führungskräften für Geschäftsentwicklung zu präsentieren, gemeinsam veranstaltet mit Demy-Colton Life Science Advisors; - BioEquity Europe (http://www.biocentury.com/bcapp2/BioCenturyCommon /BCConferences.aspx'ss=1?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term =BTS17_WrapUpPRL_1-17-17_boilerBEE&utm_campaign=BTS17), die Investorenkonferenz, die gemeinsam mit BioCentury Publications und BIO organisiert wird; - ChinaBio® Partnering Forum (https://ebdgroup.knect365.com/chinabio- partnering/?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=BTS17_WrapUp PRL_1-17-17_boilerCBPF&utm_campaign=BTS17), die erste Partnering-Konferenz in China speziell für die Biotechnologie- und Pharmabranche, gemeinsam veranstaltet mit der ChinaBio® Group; - Biolatam® (https://ebdgroup.knect365.com/biolatam/?utm_source=partn er&utm_medium=PRN&utm_term=BTS17_WrapUpPRL_1-17-17_boilerBLT&utm_ca mpaign=BTS17), unterstützt Führungskräfte der Life-Sciences-Branche aus der ganzen Welt beim Knüpfen von Kontakten in den betriebsamen Life-Sciences-Zentren Lateinamerikas; - Cell & Gene Exchange (https://ebdgroup.knect365.com/cellgene-exchan ge/?utm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=BTS17_WrapUpPRL_1-17 -17_boilerCAGX&utm_campaign=BTS17), ein Partnering-Forum mit Schwerpunkt auf der Patientengemeinde in Zell- und Gentherapie, gemeinsam veranstaltet mit der Alliance for Regenerative Medicine (ARM).



Der ausgereifte, webbasierte Partnering-Service der EBD Group unter der Bezeichnung partneringONE® (http://www.partneringone.com/?u tm_source=partner&utm_medium=PRN&utm_term=BTS17_WrapUpPRL_1-17-17_boi lerpONE&utm_campaign=BTS17) wird auf zahlreichen Veranstaltungen von Drittanbietern in aller Welt zum Ermitteln geeigneter Partner genutzt und partnering360® (http://www.partnering360.com/?utm_source=partner& utm_medium=PRN&utm_term=BTS17_WrapUpPRL_1-17-17_boilerp360&utm_campai gn=BTS17) ist die offene Internet-Community von Entscheidungsträgern in der Life-Sciences-Branche, die ganzjährig der Stärkung und Weiterentwicklung von Partnerschaften dient.



Nutzen Sie auch Insight (http://insight.ebdgroup.com/?utm_source=p artner&utm_medium=PRN&utm_term=BTS17_WrapUpPRL_1-17-17_boilerInsight& utm_campaign=BTS17) von der EBD Group, um die neuesten und strategisch wichtigen Nachrichten der Life-Sciences-Branche zu verfolgen.



Die EBD Group ist ein Unternehmen der Informa. Informa ist der weltweit größte börsennotierte Organisator von Messen, Konferenzen und Schulungen.



Die EBD Group unterhält Büros in den USA und Europa.



Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite www.ebdgroup.com.



OTS: EBD Group newsroom: http://www.presseportal.de/nr/116804 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_116804.rss2



Pressekontakt: Erin Righetti EBD Group +1 760 930 0500 erighetti@ebdgroup.com